韓国人歌手のジェジュン（40）がプロデュースする8人組女性多国籍グループ「SAYMYNAME」が15日、横浜市のKTZeppYokohamaでファンコンサートを行った。24年10月に韓国でデビューし、日本での公演は昨年4月以来10カ月ぶり。AKB48、IZ＊ONEでも活動したリーダーのHITOMI（24）はスポニチ本紙の取材に「すごく緊張しましたが、日本のLOVvmE（ロミ、ファンの総称）の皆さんが、会場いっぱいにペンライトを照らしてくださって