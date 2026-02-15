現在、各テレビ局で冬ドラマが放送中です。これまで、数多くの名作ドラマを制作してきた日本テレビでも、さまざまなジャンルの作品を放送しています。そこで、All About ニュース編集部は2026年1月31日〜2月1日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ（日本テレビ系）」に関するアンケート調査を実施。今回は、日本テレビ系で放送中の冬ドラマにスポットを当て、ランキングを作成しました。それでは、「ストーリーが