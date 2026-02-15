落語家でタレントの笑福亭鶴瓶さんは2月15日、自身のInstagramを更新。卒業後54年の高校の同窓会の様子を公開しました。【写真】笑福亭鶴瓶、高校の同窓会！「駿河学君に戻ってはるわぁ！！」鶴瓶さんは「高校卒業して54年有馬温泉に集結、いつも同じ話をして笑笑楽しいかった」とつづり、1枚の写真を投稿。浴衣姿の鶴瓶さんと高校時代の友人との温泉旅館での会食風景を公開しています。鶴瓶さんの楽しそうな笑顔が印象的ですが、