金運アップをする方法はいくつかありますが、金運を引き寄せる玄関とはどのような玄関なのでしょうか？◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点玄関は運気を呼び込む窓口開運したい、運気を上げたい、金運アップをしたいという人は少なくありません。そのような運を呼び込みたいと願う人にとって大切な場所となるのが玄関です。玄関は私たちが行動するのと同じように、運を呼び込む窓口でもあるのです。そのため