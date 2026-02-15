Q. 「第○類医薬品」といった薬の表示は、第三類よりも第二類の方がよく効きますか？Q. 「薬局で薬を選ぶ際、パッケージに『第二類医薬品』『第三類医薬品』といった記載があります。数字が小さい方が成分が強いイメージがあるのですが、効果も高いということでしょうか？ 早く治したいときは、数字が小さい方の薬を選んだ方がいいですか？」A. ご注意を。分類は「効果の強さ」ではなく「リスクの程度」によるものです結論から言う