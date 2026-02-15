《ブラジルと日本で会つた子どもらの明るい未来幸せ願ふ》【写真】学生時代の佳子さま、割れた腹筋が見える衣装でダンスを踊ることも新年恒例の皇室行事「歌会始の儀」が1月14日、皇居・宮殿「松の間」で行われた。悠仁さまは初めて出席「歌会始の儀」今年のお題は「明」で、天皇、皇后両陛下や愛子さま、それに秋篠宮ご夫妻と次女、佳子さまら皇族方をはじめ、一般応募の1万4600首から入選した10人の歌などがそれぞれ伝統的な