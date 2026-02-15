◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)予選4位通過の木俣椋真選手が競技直後にインタビューに応えました。現地7日に行われた男子ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣選手。この日のスロープスタイル予選は1回目を終え日本勢最高の5位につけると、2回目ではさらに得点を伸ばして4位に。上位12人までに入り決勝進出を決めました。「いい感じにファイナルに進めた」