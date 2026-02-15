ピン芸人日本一を決める「R―1グランプリ2026」の準決勝が15日、東京・竹芝のニューピアホールで行われ、ルシファー吉岡（46）ら9名が決勝進出を決めた。8回目のルシファーや昨年M―1グランプリ準優勝の「ドンデコルテ」渡辺銀次（40）ら、9人には多様なメンバーがそろった。中でも火花を散らしたのが、ともに初ファイナリストととなった一橋大商学部卒の「さすらいラビー」中田和伸（34）と帝京大学ラグビー部出身のしんや