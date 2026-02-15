高学年の部を制したバディーＳＣと低学年の部を制したＦＣパーシモンの選手たち＝日産フィールド小机日産カップ争奪第５２回県少年少女サッカー選手権（県サッカー協会、神奈川新聞社主催、日産自動車特別協賛、日産神奈川グループ、Ｆ・マリノススポーツクラブ協賛）中央大会最終日は１５日、横浜市港北区の日産フィールド小机で決勝と３位決定戦が行われ、高学年の部はバディーＳＣ（横浜）が２大会ぶり７度目の優勝、低学年の