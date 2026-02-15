ミラノ・コルティナ五輪のカーリング男子（コルティナ・カーリング五輪競技場）で起きた?口論?が波紋を呼んでいる。１３日に行われた１次リーグのカナダ対スウェーデン戦では、カナダ選手のショットにスウェーデン側が違反を指摘。すると、カナダ選手は不適切な発言をしたという。この発言について、カナダのカーリング女子チームが反応。ヘザー・ネドーヒンコーチは「ホッケーの試合では４文字の汚い言葉が頻繁に出てくる。