山本はキャンプ初日にライブBP登場…20球で安打性2本ドジャースの山本由伸投手は13日（日本時間14日）、アリゾナ州グレンデールのキャンプ施設でバッテリー組のキャンプ初日を迎えた。初日から実戦形式の投球練習「ライブBP」に登板。大谷翔平投手と佐々木朗希投手はネット越しに見守った。すると、まさかの“姿勢”での観戦スタイルにファンも爆笑している。山本がマウンドに上がると、楽しそうに姿を見せたのが大谷と佐々木