【モデルプレス＝2026/02/15】「Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION」が2月15日、愛知・IGアリーナで開催され、生見愛瑠・岡崎紗絵・岩田剛典・ACEes浮所飛貴・寺田心・FRUITS ZIPPER・ME:Iら100組超えのモデル、俳優、女優、アーティストが出演し、会場を沸かせた。約6時間にわたったイベントのフィナーレでは生見が「地元・愛知でこれだけ豪華なステージに立てて、皆さんと会うこと