東京発のバタースイーツ専門店「バターステイツ by銀のぶどう」から、春の訪れを感じる新作『いちごバターホイップサンド』が登場。2026年2月15日(日)より各店で販売がスタートします。ホワイトデーや春ギフトにもぴったりな、“バター×苺”のときめく組み合わせ。今だけの限定スイーツをお見逃しなく♡ “バター×苺”春限定サンド 『いちごバターホイッ