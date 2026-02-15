ＮＨＫの朝ドラ「ばけばけ」第９４話が１２日、放送され、熊本行きに気持ちが揺れるトキ（高石あかり）が、タエ（北川景子）の元を訪れる場面が描かれ、働き始めた三之丞（板垣李光人）とも再会した。かつて、トキに十円をもらった三之丞は、一部を返金する。その手は黒く、爪には土が。お札には、泥（土）がついており、「もっともっと働いてもらった分、返しにいくから」と伝える。この場面に国民的ドラマ「北の国から’