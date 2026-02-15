ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。過去に3度、準決勝敗退を経験している今井らいぱち（38）が、初の決勝進出を決めた。2年前に大阪から東京に単身赴任。お笑いコンビ、見取り図のYouTube撮影用の部屋に住んでR−1優勝を目指している。「昨年8月に双子が生まれて、子どもが3人。とにかく決勝に行けてよかった。今回、決勝に行けなかったら、大阪