私（ユキエ）は60代のフルタイムパート勤務で、夫（ゴロウ、70代）との2人暮らし。娘（アサコ、40代）は旦那さん（タツヤ、40代）と子どもたちと一緒にうちの近くに住んでいます。10年前にはじめて夫にガンが見つかり、入退院を繰り返してきました。寡黙な夫は体調が悪くても決して弱音を吐きません。静かに耐える夫のそばにいると何もできなくてもどかしくなることもありました。しかも最近、夫に再びガンの転移が見つかってしま