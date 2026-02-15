15日午前11時半ごろ、長崎市赤首町の海岸の岩場で、男性がうつぶせで倒れているのを通行人が発見。男性はその場で死亡が確認された。時津署によると、成人とみられ身長160センチ程度。黒色の帽子と迷彩柄のウインドブレーカーの上下、黒色のマリンシューズを着用していた。署は身元の確認を急いでいる。