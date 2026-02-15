こどもたちにさまざまな仕事について学んでもらうイベント「オシカツ！未来のお仕事みつけよう」が、沼津市内で開かれました。 これは、小中高生に将来の職業などをイメージをしながら、様々な仕事を体験してもらうイベントです。 会場には約15の企業などがブースを出し、仮想現実のゴーグルを付けて建設業の仕事で使う機械を操作する体験や、下田の温泉をくみ上げた足湯につかるなど旅館のおもてなし体験が人