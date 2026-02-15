持続可能な社会の実現に向け、静岡県内に拠点を置く5つの企業が、合同でサステナビリティをテーマにした勉強会を開きました。 【動画】持続可能な社会の実現に向けサステナビリティ勉強会 静岡県内に拠点を置く5企業が合同開催＝静岡 静岡県内に拠点を置くTOKAIグループは、静岡ガスや静岡銀行など5つの企業と合同で、サステナビリティをテーマにした若手社員の勉強会を開きました。 静岡県内の企業同士が連