格闘技「KNOCKOUT」は15日、後楽園ホールで「KNOCKOUT.61」を行った。第9試合で11月以来の復帰戦のBLACKライト級王者の大沢文也（34＝ザウルスプロモーション）と元同王者の大谷翔司（35＝クロスポイント渋谷）が対戦。この試合が引退試合の大谷は初回、ジャブで様子を見るが、大沢が積極的に前に出て右、左とパンチを繰り出す。左ボディーを狙う。2Rは大沢は左ボディーから左ハイ。大谷にも細かいパンチを当てる。最終Rは