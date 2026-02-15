2月15日午後、新潟県上越市の国道で86歳男性の運転する軽貨物自動車と小学校教師の男性が運転する普通乗用車が衝突する事故がありました。この事故で86歳男性が意識不明の重体となっています。意識不明の重体となっているのは、上越市に住む男性(86)です。2月15日午後3時半すぎ、上越市夷浜にあるスーパーの駐車場から出ようとした86歳男性の運転する軽貨物自動車と、糸魚川方面から柏崎方面へ向かっていた長岡市に住