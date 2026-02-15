ミラノ・コルティナオリンピックは１５日（日本時間１６日未明）、スキージャンプ女子個人ラージヒル（ＬＨ）が行われる。日本のジャンプ陣は男女のノーマルヒル（ＮＨ）、混合団体でそれぞれ銅メダル、そして１４日の男子ＬＨでは二階堂蓮（２４）（日本ビール）が銀メダルに輝き、全種目でメダルを獲得している。新種目の女子ＬＨでも表彰台に上がれるか注目される。（デジタル編集部）メダルの最右翼が、初出場ながらＮＨで