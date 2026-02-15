ひとり芸No.1決定戦『R-1グランプリ2026』の決勝進出者会見が15日、東京・竹芝のニューピアホールで行われ、初進出となった今井らいぱちが意気込みを語った。『R-1グランプリ2026』ファイナリストの今井らいぱち2020年にお笑いコンビ・ヒガシ逢ウサカを解散し、ピン芸人として活動する今井。現在、東京で単身赴任の状態だが、昨年8月に双子が誕生したことで、今回の『R-1』で決勝に行けなかったら大阪に帰るという約束を妻とし、「