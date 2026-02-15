【その他の画像・動画等を元記事で観る】西川貴教の最新曲「Ignis -イグニス-」先行配信が開始し、Music Videoが解禁された。「Ignis-イグニス-」は、現在放送中のTVアニメ『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第2クールオープニングテーマとして書き下ろされたロックナンバーで、絶望からの再生とそこにある救いを炎をモチーフに紡がれた歌詞と、まるで火花が散るようなヒリヒリとした緊張感と胸を熱くさせる情熱を感じさせるサウンドが融合、