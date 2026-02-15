タレントの鈴木奈々（３７）が人気モデルとのバレンタインチョコ作りの様子を公開した。１５日までに自身のインスタグラムを更新した鈴木。「つばさちゃん家でバレンタインチョコ作りました彼氏いないけど作ったよ！笑笑」とつづり、モデルでタレントの益若つばさとバレンタインチョコを作る様子のショットをアップ。さらに「ドバイチョコ作りました！めちゃめちゃ美味しくできました甥っ子にあげたら「めちゃめちゃ美味し