◆練習試合巨人２―４広島（１５日・那覇）巨人・岸田行倫捕野手が、途中出場で２打数１安打と打撃でアピールした。６回の守備から途中出場。７回１死二塁の第１打席で中前安打を放ち、一、三塁に好機を広げた。「まだまだです」と控えめに振り返った。高いレベルで正捕手争いが繰り広げられているが「周りの人から『こいつが守っていたら安心できるな』という信頼を得たり。攻撃でもやっぱり打てないと試合出られないと思