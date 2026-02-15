新種目の男子デュアルモーグルで、堀島行真（トヨタ自動車）が銀メダルを獲得した。決勝でキングズベリー（カナダ）に敗れ、１９９８年長野大会の里谷多英以来２８年ぶり２人目の金メダルは逃したが、モーグルの銅メダルに続き、今大会２つ目のメダル獲得となった。初出場の島川拓也（日本仮設）は準決勝で敗れたが、４位と奮闘した。初代王者の称号まで、あと一歩だった。それでも堀島は、すがすがしい表情で表彰台に立った。