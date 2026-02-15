◆２、３軍紅白戦紅組１―１白組＝特別ルール７回まで＝（ひなたひむかスタジアム）巨人は１５日に２、３軍の紅白戦を行い、１―１で引き分けた。石井琢朗２軍監督は「選手個々が感じるものはあったと思う。『トライアル＆エラー（目標達成のためにさまざまな方法に取り組み、失敗を繰り返して成功に近づく行動）』をテーマとして掲げているので、失敗を恐れず積極的にトライしてほしい。いいものは随所に見られたかな」と振り