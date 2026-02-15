■これまでのあらすじ妻を見下す夫は、息子にも厳しく接するようになっていた。怯える息子に寄り添う妻は何度も夫に「もう少し優しくして」と訴えるが相手にされず、挙句、夫から「お前と結婚したのは失敗だった」と言われてしまう。妻は息子を守るために何ができるのか…。息子の志望校を勝手に決めては変え、通う幼児教室までひとりで選んでしまう夫。そこに息子や私の意見は1ミリも加味されていません。夫は私の意見を「感情論