お笑いタレント・有吉弘行（51）がパーソナリティーを務める15日放送のJFN「有吉弘行のSUNDAYNIGHTDREAMER」（日曜後8・00）に生出演。お笑いコンビ「オードリー」の若林正恭（47）が休養を発表した件について言及した。若林は14日深夜放送のニッポン放送「オードリーのオールナイトニッポン」に出演した際、声帯の治療のため3週間休養することを発表。「炎症が元々起きてるから、ちょっとの乾燥とかちょっとの鼻炎とか