ウクライナのゼレンスキー大統領は、アメリカのルビオ国務長官と会談し、ロシアとの和平をめぐって開かれる三者協議について「実りあるものとなることが重要だ」と強調しました。ゼレンスキー大統領は14日、訪問先のドイツでアメリカのルビオ国務長官と会談しました。会談後、ゼレンスキー氏はSNSで、前線の状況やロシアによるエネルギー施設への攻撃の被害について説明したと明らかにしました。そのうえで、17日と18日に開かれる