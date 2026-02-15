男子スロープスタイル予選ジャンプする木俣椋真＝リビーニョ（AP＝共同）15日のスノーボード・スロープスタイル予選で男子はビッグエア銀メダルの木俣椋真（ヤマゼン）が80.83点で4位、長谷川帝勝（TOKIOインカラミ）が72.03点で9位となり、上位12人による18日の決勝に進んだ。ビッグエア王者の木村葵来（ムラサキスポーツ）は14位で予選落ち。荻原大翔（TOKIOインカラミ）は足首痛で棄権した。女子はビッグエアとの2冠を目