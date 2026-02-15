14日朝、兵庫県川西市のJRの踏切で、およそ1時間半にわたり警報機や遮断機が作動せず電車6本が通過していたことが分かりました。14日午前6時20分ごろ、JR福知山線の川西池田〜北伊丹駅間で、上り普通電車の運転士が踏切を渡る人影に気づき非常停止しました。けが人はいませんでした。JR西日本によりますと、14日の始発からおよそ1時間半にわたり、警報機が鳴らず遮断機が下りないままに、上り電車6本が踏切を通過していたことが分