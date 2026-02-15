幼い時から「世界一になる」と信じ続けている。ミラノ・コルティナ冬季オリンピックで１５日に行われたスキージャンプ男子個人ラージヒル（ＬＨ）で銀メダルを手にした二階堂蓮（れん）選手（２４）。大学を中退し、競技と並行してアルバイト生活を送っていた時も、その信念は揺るがなかった。今大会３個のメダルを獲得した新進気鋭のジャンパーには、もう一戦チャンスが残されている。（中薗あずさ）「（銅メダルを獲得した）