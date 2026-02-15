岐阜県高山市のアルバイトの男が、30代の男性につきまとうなどのストーカー行為をしたとして逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは、岐阜県高山市に住む44歳のアルバイトの男です。男は今月14日から15日にかけて、30代の男性がいた関係先の建物の部屋の前などで、つきまといや待ち伏せのストーカー行為をした疑いが持たれています。被害に遭った男性の関係者が「部屋の前に不審者がい