2月15日に豊橋市総合体育館で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第23節が行われ、三遠ネオフェニックスが千葉ジェッツと対戦した。 同一カード連勝を目指す三遠は試合開始から根本大、河田チリジ、ヤンテ・メイテンの連続得点で12－0のラン。デイビッド・ヌワバや津屋一球なども得点を重ね、30－22と8点のリードを奪った。 開始3分に4点差に詰め寄られた第2クォータ&#