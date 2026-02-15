2.5次元歌い手アイドルグループ「AMPTAKxCOLORS」が14日、3月20、21日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催するワンマンライブ「AMPTAK海賊団×レインボーロード中88%」のチケット先行受付（抽選）を、STPR TICKETと各プレイガイドで開始した。また、それに合わせて、メンバーのちぐさくんとけちゃの2人で初のペア曲「ペットに恋しちゃダメですか？」のミュージックビデオ（MV）も公開した。昨年5月のぴあアリーナMM以来、約10カ月ぶ