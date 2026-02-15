ピン芸日本一を決める「R−1グランプリ2026」の準決勝が15日、都内で行われ、35人が決勝へのチケットをめぐって闘った。昨年暮れのM−1グランプリで準優勝のお笑いコンビ、ドンデコルテのボケの渡辺銀次（40）が初の決勝進出を決めた。「いつもは『ごきげんよう』と言ってますが、今は『ごきげんですよ』。ピンは緊張するけど1人なんで、逆に38マイクを独り占めできるのがいいですね」。決勝で負けたくない相手を聞かれると、8度目