ソフトバンクのカーター・スチュワート投手（２６）が１５日、宮崎春季キャンプＢ組でのライブＢＰに登板した。打者と対峙するのは２０２４年のＤｅＮＡとの日本シリーズ第６戦以来、実に４６９日ぶり。直球の最速は１５２キロで、打者８人を相手に安打性の当たりは２本。２四球、２奪三振という内容だった。登板を終えたスチュワートは「何事もなく無事できた。それが一番の収穫」と語ると同時に「興奮しましたし、楽しかっ