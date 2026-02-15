宇都宮競輪のナイターＦ１「東京スポーツ新聞社杯」は１５日、２日目を迎えた。１１ＲのＳ級準決勝は、初日特選スタートの谷口遼平（３２）と坂口晃輔（３７）の三重コンビがお互いを信頼し合う好連係で見事にワンツーを決めた。１番車・坂口のＳ取りで前受けになった谷口は、一旦下げると鐘４角でカマシ発進。坂口の好アシストを受けながら１周以上をモガき切って堂々の逃げ切り勝ち。「切って切っての流れになったし展開が向