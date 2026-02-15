カーリング女子のロコ・ソラーレ（ＬＳ）でリードを担う吉田夕梨花が、夫でスピードスケート男子の新濱立也（高崎健康福祉大職）への思いを明かした。新濱は１３日（日本時間１４日）に行われたミラノ・コルティナ五輪のスピードスケート男子５００メートルで６位入賞。昨年４月の交通事故からの復活劇を現地で見届けた吉田は、１５日に自身のインスタグラムを更新し「上手く伝える言葉が見つからないけど、一言では表せないく