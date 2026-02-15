ボートレース徳山の「ＢＯＡＴＢｏｙカップ」は１５日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。大原祥昌（２６＝広島）は準優１０Ｒ、イン逃走で１着。「今節初めて追い風になってスタートが慎重になった。今節はちゃんと行けてた分、悔しい」と後手に回るも、伸び返して先マイは譲らなかった。「合えば特にターン回り系が良くて行き足もいいのでスタートが決めやすい。今節ではいい方。中村さんとは