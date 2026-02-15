体のラインは気になるけど、ファッションも諦めたくない……。そんな人にぴったりなのが【niko and ...（ニコアンド）】のアイテム。今回は「#体型カバーコーデ」を得意とするスタッフerinkoさんの「カジュアルコーデ」をピックアップ。シルエットやレイヤードにこだわることで、ラインをぼかしつつおしゃれな着こなしが叶いそう。ぜひデイリールックに落とし込んで、大人の抜け感を手に入れて。