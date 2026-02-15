猫が水分不足に陥っている4つのサイン 猫の体の大半は水分でできており、不足すると命に関わります。しかも、猫は不調を言葉で訴えることができません。だからこそ、日頃から猫の様子をよく観察し、小さな変化に気づくことが大切なのです。ここでは、水分が不足したときに見られるサインを4つ紹介します。 1.皮膚の弾力が失われている 猫の水分が足りているかをチェックするには、皮膚の弾力を確認する方法が一般的です