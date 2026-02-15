実用性の高い優秀なアイテムが揃う【3COINS（スリーコインズ）】の「キッチングッズ」。シンプルなデザインとナチュラルな色合いで見た目もおしゃれなため、愛用する人も多いのでは？ 今回は、たびたびSNSを賑わせるスリコのキッチングッズの中から、SNSでバズり中の注目アイテムを紹介します。 1台6役は活躍しすぎ！ 手放せなくなる便利な調理器 公式サイトでも「＼コレバズってます／ SNSトレンドアイテム」という