第2節が終了して2連勝は東京Vだけ明治安田J1百年構想リーグは2月15日、4試合が行われた。開幕2連勝を飾ったチームが東西合わせてわずか1チームという結果を受け、SNSでは「開幕から大混戦」と大きな反響を呼んでいる。EASTでは、東京ヴェルディが、アウェーで柏レイソルに2-1で逆転勝ち。この結果、東京VはWESTも合わせて唯一の90分で連勝を果たし、単独首位に立った。一方、昨季2位と躍進した柏は連敗となり、最下位となった