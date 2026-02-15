◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード男子スロープスタイル予選（１５日、リビーニョ）スノーボード男子スロープスタイルの予選が１５日に行われ、ビッグエアで日本勢初の金メダルに輝いた木村葵来（きら、２１）＝ムラサキスポーツ＝は２本目で転倒し、１４位で予選敗退となった。ビッグエア銀メダルの木俣椋真（２３）＝ヤマゼン＝は４位、長谷川帝勝（２０）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は９位と、上位１２人に入って決勝に進