ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプで、悲願の金メダルを獲得した戸塚優斗（２４）＝ヨネックス＝が自身のＳＮＳで思いをつづった。戸塚は１５日にインスタグラムを更新。「小さい頃からずっと夢だった、オリンピックで金メダルを取ることができました平昌オリンピックから北京オリンピックまで続けて出場してきましたが、自分の思うようなパフォーマンスが全くできず、本当に悔しい結果で終わってしまい