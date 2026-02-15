■ミラノ・コルティナ五輪スノーボード男子スロープスタイル予選（15日、リビーニョ）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボード男子スロープスタイル予選が15日に行われ、ビッグエア銀メダルの木俣椋真（23、YAMAZEN）は80.83で4位。長谷川帝勝（20、TOKIOインカラミ）は72.03で9位と2人が決勝進出を