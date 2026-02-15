◇明治安田J1百年構想リーグG大阪0（2PK3）0名古屋（2026年2月15日パナスタ）G大阪は2試合続けてPK戦となった。リーグ開幕・C大阪戦では5人全員が成功したが、名古屋戦では前回もキッカーを務めたMF名和田我空とDF中谷進之介を含めて3人が失敗。日本サッカー界の長年の課題とも言われているが、あらためてPK戦の難しさが浮き彫りになった。C大阪戦で度胸満点のゴール左上のコースに蹴り込んだ中谷は、今回は右下コー